Ein neuer Kanadier als Stabilitätsgarant

„Von Jimmy Oligny weiß ich, dass er mit Frau und drei Kindern in Graz eine große Wohnung braucht“, zwinkert 99ers-Präsident Herbert Jerich, der das Geld für den 31-jährigen AHL-erfahrenen Quebecer freigegeben hat. Der ehemalige Kapitän der Manitoba Moose, dem Farmteam von NHL-Klub Winnipeg, spielte zuletzt in Zvolen (Svk) erstmals in Europa. „Wir hatten noch einen Ausländerplatz frei“, so Jerich, „und ich hoffe, dass Jimmy unserer Abwehr zusätzliche Stabilität verleiht. Aber bei elf Jahren AHL sollte die Qualität für unsere Liga passen.“