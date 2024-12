Schock: Welle der Gewalt schwappt über Wiens Ärzte

Lange Wartezeiten, überlaufene Praxen und Personalmangel als Gründe

Die Gewalt geht in erster Linie von Patienten aus, in zweiter Linie von deren Angehörigen, ergab die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts von Peter Hajek. Als Hauptursache für Aggression und Gewalt wurden lange Wartezeiten, überlaufene Praxen und Spitäler sowie Personalmangel genannt. 71 Prozent der befragten Wiener Medizinerinnen und Mediziner orten einen generellen Anstieg der Aggression in der Gesellschaft.