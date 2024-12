Fragwürdige Kostenexplosion bei Kindergartenbau

Statt 3,2 kostet der Kindergartenbau in Tiefgraben mittlerweile schon 6,5 Millionen Euro. Sowohl in der Gemeindepolitik als auch im Landtag heizt das die Diskussionen an. Die Grünen richteten dazu eine Anfrage an die für Gemeinden zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Brisantes Detail: Der Architekt des Projekts ist der Vater des ÖVP-Vizebürgermeisters von Tiefgraben.