Mehr Lohn für Landes- und Gemeindebedienstete

Am Mittwochabend haben sich die Verhandlungspartner – Landeshauptmann Markus Wallner, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann auf Arbeitgeberseite, für die Arbeitnehmer saßen der Obmann der Personalvertretung, der Vorsitzende des Zentralbetriebsrates der Landeskrankenhäuser und der Vorsitzenden der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten am Tisch – auf einen Gehaltsabschluss für die Landes- und Gemeindebediensteten (einschließlich der Bediensteten in den Krankenhäusern) geeinigt. Ab 1. Jänner werden die monatlichen Tabellenbezüge um 3,5 Prozent erhöht, jedoch um mindestens 100 Euro und maximal um 200 Euro.