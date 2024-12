Kräftiges Prost auf Weinwirtschaft im Tourismus!

Zahlreiche Veranstaltungen

Das bunte Spektrum an einprägsamen Synergien in Form von Events reicht vom Jägerball in Wien über die Burgenland-Skiwoche in Altenmarkt-Zauchensee mit der „steilsten“ Weinverkostung der Welt und „Woodstock der Blasmusik“ in Orth im Innkreis (OÖ) bis zum Nova Rock und dem Blaufränkischland-Marathon. Die Zahlen des Martinilobens sprechen ganz für sich: Von Ende September bis Mitte November zog dieser vinophile Veranstaltungsreigen 65.000 Gäste an.