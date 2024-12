Dunkle Wolken über Leoben – Hauptsponsor ist weg!

Ein Wirtschaftsbeiratsteam arbeitete seither an der finanziellen Gesundung. In den letzten Wochen machte sich Zuversicht breit. Bei der Bundesliga brachte DSV im November auch fristgerecht die Zulassungsanträge ein. Doch jetzt der nächste Keulenschlag: Die Firma TGI AG zog sich als Hauptsponsor zurück. Die Gold-Firma muss sich derzeit wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs vor Gericht verantworten.



„Löhne nicht garantiert“

Aktuell arbeitet DSV gemeinsam mit der Rechtsabteilung, Sanierungsexperten und Wirtschaftsprüfern an einer fundierten Analyse der Situation. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit eines geordneten Sanierungsverfahrens oder, falls notwendig, eines Insolvenzantrags geprüft. Ein weiterer belastender Faktor ist, dass es mündliche Absprachen mit diversen Sponsoren gab, die jedoch nicht eingehalten wurden. Hierbei handelte es sich etwa um Beteiligungen an den Lohnzahlungen diverser Neuverpflichtungen vor der Saison 2024/25“, so der Klub in einer Aussendung.

Die Mission 2028, sprich der Wiederaufstieg in die Bundesliga, wackelt nun gehörig unter den Hochöfen.