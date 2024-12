Kärntner Musik bei der Schöpfungsgeschichte

„Meine Stücke sind für ein Orchester komponiert, ich habe in Los Angeles vier Monate daran gearbeitet. Ich war im Sommer in Wien, um alles aufzunehmen. Es ist ein moderner Touch mit vielen Klängen.“ Bei der Premiere blieb der gebürtige St. Veiter eine Woche in Österreich. „Fünf Tage war ich in Wien. Zwei Tage habe ich daheim in St. Veit vorbeigeschaut. Denn die Adventzeit mag ich sehr.“ Am Montag ging es über Amsterdam zurück nach Los Angeles.