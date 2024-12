Schüler „zerpflückten“ mögliches Handyverbot

20 Schüler des BRG Enns hatten am Freitag einen besonderen Tag im Wiener Parlament. Nach einer Führung durften sich die Fünftklässler als Jung-Abgeordnete üben. Inklusive Klub- und Ausschusssitzung. Und das Thema – wie konnte es anders sein – war „Smartphones in Schulklassen“. Griechenland, Italien und Ungarn haben ein Handyverbot an Schulen eingeführt, auch in Österreich wird über die Risiken der Nutzung diskutiert. Zum Schutz der Schüler spricht sich die Bundesregierung für ein Verbot im Schulbereich aus. Verstöße sollen Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben. So jener Bericht, der den Schülern im Ausschuss zur Diskussion vorgelegt wurde.