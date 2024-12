Arbeiterkammer widmet sich Vorzügen der Bürokratie

Speziell seit den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren wurde die EU-Gesetzgebung zunehmend als Belastung empfunden, insbesondere für Unternehmen, heißt es in der im Arbeiterkammer-Verlag veröffentlichten Studie „EU Better Regulation“ von Brigitte Pirchner von der Södertörn Universität in Schweden.