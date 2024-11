Wirtschaft warnt: „Wir alle stehen unter Druck“

„Es ist 5 vor 12“

An die künftige Bundesregierung gibt es ebenfalls Wünsche: „Wenn es einer neuen Regierung nicht gelingt, die Steuerkurve für Selbstständige und Unselbständige deutlich abzuflachen und damit den mittelständischen Unternehmern wieder Luft zum Atmen zu gewähren, wird die Lage mittelfristig dramatisch“, warnt Wirth. Wenn ein Großteil nur mehr Teilzeit arbeite, sei das eine Gefahr für die Volkswirtschaft. „Für die heimische Wirtschaft ist es in vielen Bereichen 5 vor 12“, so der Wirtschaftskammer-Präsident.