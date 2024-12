Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Mischling Valesko (drei Jahre alt) ist lieb zu Menschen und auch mit Hunden gut verträglich. Der freundliche Kerl ist eher ruhig, aber trotzdem lustig und verspielt – er ist ein sanfter Zeitgenosse und liebt es für Futter zu arbeiten. Da der Rüde in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat, wird ein ruhiges Zuhause am Land, an der Seite eines souveränen Zweithundes gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0699/166 040 74 oder hundevergabe@tierschutz-austria.at.