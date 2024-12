Sean Penn präsentiert neue Flamme am roten Teppich

Kein Zweifel an ihrem Glück

Für ihren großen Auftritt wählten beide klassische Eleganz: Sean Penn trug einen schwarzen Anzug mit Krawatte. Valeria Nicov erschien in einem trägerlosen schwarzen Kleid und einem transparenten Mantel mit Schleppe, dessen Ärmel über ihre Schultern rutschten. Arm in Arm posierten sie für die Fotografen und ließen keinen Zweifel an ihrem Glück.