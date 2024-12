Mit Gaspistole auf Kontrahenten gezielt

Weder ruhig noch besinnlich ging es lange nach der Sperrstunde am Weihnachtsmarkt in Lambach zu. Um kurz nach Mitternacht am ersten Adventsonntag war dort ein 47-Jähriger aus Edt bei Lambach mit zwei anderen Nachtschwärmern in Streit geraten. Um den Konflikt zu lösen, zückte er plötzlich eine Gasdruckpistole aus dem Hosenbund, und zielte damit auf seine Kontrahenten.