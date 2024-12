Glasbläserei: Zwischen Kugel und Kartoffel

Denn während der gebürtige Rumäne die Kugel von der Glasmacherpfeife trennt, bringt sein Partner in Sekundenschnelle eine Öse an. Immerhin soll dieses Kunstwerk am 24. Dezember in einem Wohnzimmer am Christbaum hängen. In zehn Minuten ist das „heiße“ Teil im Prinzip auch schon fertig, es kommt dann nur noch über Nacht in den 500 Grad warmen Kühlofen.