Für Hotel von Saudi-Prinzen mussten Bauern kuschen

Der Prozess um viel Geld für eine Gemeinde, damit ein Saudi-Prinz am Mondsee „Hotel“ auf die grüne Wiese stellen durfte, brachte am Mondsee verheerende Einblicke in die Machenschaften „der Mächtigen und Reichen“ rund um den Erwerb und die Umwidmung. Denn für den Prinzen ging alles, während ein Bauernpaar dafür kuschen musste.