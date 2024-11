Tiergarten Schönbrunn: Giraffen-Baby verstorben

Nun die traurige Gewissheit: Das kürzlich geborene Giraffen-Baby ist im Tiergarten Schönbrunn in Wien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben. Von Beginn an war es deutlich schmächtiger und legte nicht an Gewicht zu. Zwei Wochen kämpften die Pfleger um das Überleben des Tieres – leider vergeblich.