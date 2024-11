Britischer Ex-Soldat wollte „Doppelagent werden“

Brach spektakulär aus Gefängnis aus

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil der 23-Jährige vor rund einem Jahr spektakulär aus dem Londoner Gefängnis Wandsworth entkommen war, in dem er in Untersuchungshaft saß. Er band sich dafür mit Kleidungsstücken unter einem Lieferwagen fest. Nach mehreren Tagen wurde er wieder geschnappt. Die britischen Sicherheitskräfte fürchteten, dass er in die iranische Botschaft in London oder in den Iran flüchten könnte.