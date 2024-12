Gesucht: Ihre schönsten Advent-Fotos

Schicken Sie uns Ihre entsprechenden Fotos per Mail mit dem Betreff „Adventfoto“ an leserreporter@krone.at oder nutzen Sie das Formular am Ende des Beitrags. Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Exemplare des Buches „Weihnachtsgeschichten von Krone-Lesern für Krone-Leser“.