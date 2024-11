Personal bei der Polizei: „Fakten statt Fake-News“

Ein Plus an Beamten

Demnach sei die Landespolizeidirektion personaltechnisch nachweisbar exzellent aufgestellt. „Alles andere sind Fake-News“, heißt es aus dem zuständigen Ressort in Wien. Selbst bei einer strengen Rechnung, sprich „Vollbeschäftigte“, habe das Burgenland per aktuellem Stand ein Plus von 215 Polizisten zu verzeichnen.