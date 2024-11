London will Tabakindustrie Ablaufdatum verpassen

In Großbritannien sterben nach offiziellen Angaben jedes Jahr 80.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Der Schaden für die Wirtschaft wird auf 18 Milliarden Pfund (etwa 21,55 Milliarden Euro) pro Jahr geschätzt. Damit das „Tobacco and Vapes Bill“ genannte Gesetz in Kraft tritt, muss nach insgesamt drei Lesungen im Unterhaus auch das Oberhaus zustimmen.