Sex-Attacke auf Wiener Straße: Mann (50) gefasst!

Es war gegen 19 Uhr, als die 28-Jährige auf ihrem Weg nach Hause von dem Serben von hinten attackiert wurde. Er soll sie zuerst zu Boden gestoßen und dann versucht haben, sie ihrer Kleider zu entledigen. „Ein Passant bemerkte den Vorfall, forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen und hielt den 50-Jährigen an, bis die Beamten eintrafen“, schildert Polizeisprecherin Julia Schick den Vorfall am Montag.