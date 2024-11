Bundesheer kauft NATO-Software für Kriegsführung

Auch Deutschland und die Schweiz verwenden das System

Auch Deutschland und die Schweiz verwenden das System, hieß es von der dänischen Herstellerfirma. Sie will nun auch ein Büro in Wien eröffnen, um ihre Kunden in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz besser betreuen zu können. Laut dem Verteidigungsministerium sind in der Investitionssumme auch die Kosten für Ausbildungen und Trainings im Zeitraum von fünf Jahren inkludiert. Die beiden Systeme sollen ab Anfang 2025 in allen Waffengattungen des Bundesheeres implementiert werden, auch bei der Miliz.