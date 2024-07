Tanner: „Neutralitäts-Diskussion ist Schwachsinn!“

Tanner: „Wir gehen bei Sky Shield nun in die Beschaffung. Dabei geht es auch um die Abwendung von Bedrohungen aus der Luft mit mittlerer Reichweite. Etwa bei der Drohnenabwehr. Man sieht aktuell sowohl in der Ukraine als auch in Israel, dass Drohnen eine immer größere Bedeutung haben. Mit dem Skyranger-Abwehrsystem können wir damit nun auch tätig werden.“ Der israelische Iron Dome habe aus Sicht der Ministerin mehrfach bewiesen, dass Drohnenabwehr auch automatisiert gut funktioniere. Die Frage, ob Österreichs Neutralitätsstatus durch die heimische Teilnahme an der Sky-Shield-Initiative gefährdet sein könnte, verneint die Ministerin entschieden. Tanner, kämpferisch: „Diese Diskussion ist Schwachsinn. Was soll das mit der Neutralität zu tun haben?“