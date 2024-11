LH-Treffen am Traunsee: Die Forderungen der Länder

Ein inoffizieller Punkt auf der Tagesordnung wird bestimmt die jüngste Landtagswahl in der Steiermark sein, bei der die FPÖ einen überraschenden Wahlerfolg feiern konnte. FPÖ-Chef Mario Kunasek gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Landeshauptmanns. Die politischen Entwicklungen in der Steiermark könnten auch die Gespräche in Traunkirchen beeinflussen. Ob der noch amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler sich zu seinen Kollegen gesellen wird, war Dienstag Mittag noch unklar.