OÖ: Lenker (49) nach Kollision mit Lkw verstorben

Ein besonders tragisches Ende nahm ein Verkehrsunfall in Micheldorf (OÖ) am späten Montagabend. Ein 49-jähriger Kirchdorfer war mit seinem Auto frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw gekracht. Der Pkw-Lenker hatte keine Chance – er verstarb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen laufen.