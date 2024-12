Weihnachtsfest mit Eichhörnchen und Harry Potter

Harry Potter feiert Weihnachten

Eines Morgens Mitte Dezember wachte Hogwarts auf und sah sich ellendick in Schnee gehüllt – so beginnt das zwölfte Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. Der Zauberer feiert auf Hogwarts sein erstes Weihnachtsfest mit prächtigen Tannenbäumen, gemütlichen Abende im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und Geschenke am Weihnachtsmorgen. Doch ein Päckchen gibt Rätsel auf: Ein Unsichtbarkeitsumhang von seinem Vater. Wer Harry dieses Geschenk machte, ist geheim. Voller Rätsel schläft Harry ein und träumt von Weihnachten und darüber hinaus.