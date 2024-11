Cher war geschockt, als sie wahren Namen erfuhr

Cher hieß gar nicht Cherilyn

In einem Auszug aus ihren Memoiren „Cher: The Memoir – Part One“, der unter anderem dem Magazin „People“ vorliegt, steht zu lesen: „Ich dachte, dass mein Name Cherilyn sei, bis ich mich Jahre später eines Tages dazu entschloss, meinen Namen in Cher zu ändern.“ Auf der Geburtsurkunde stand nämlich der Name Cheryl.