Paris Hilton überstrahlt Verstappen bei WM-Show

Zum zweiten Mal brauste die Königsklasse der modernen Formel 1 durch Las Vegas. Die ersten Tage gestalteten sich eher unspektakulär – nur Adele schlich sich heimlich in die McLaren-Garage. Am Samstagabend folgte der große Promi-Ansturm. Paris Hilton traf als letzter Promi am Roten Teppich ein und zog mit ihrem sexy Lederlook einfach alle Blicke auf sich.