Abschlussberichte zu Rhesi veröffentlicht

Vom 11. März bis zum 31. Mai 2024 führte der Kanton St. Gallen das sogenannte Mitwirkungsverfahren in der Schweiz durch. Da in Österreich kein gleichartiges Verfahren existiert, legte die Internationale Rheinregulierung im Sinne der Gleichbehandlung die Unterlagen in Österreich ebenfalls offen und lud zur Mitwirkung ein.

Insgesamt gaben beim Kanton St. Gallen 48 Personen, Parteien oder Organisationen ihre Anmerkungen, Fragen, Vorschläge und Stellungnahmen zum Hochwasserschutzprojekt Rhesi ab. In Österreich beteiligten sich deren zehn. Was nach einer geringen Anzahl klingt, ist jedoch nicht zu unterschätzen. Teilweise waren die Rückmeldungen sehr umfangreich, mehrere Seiten lang und betrafen verschiedenste Themen. Während der letzten Monate wurden die einzelnen Rückmeldungen gesichtet, sortiert und bearbeitet.