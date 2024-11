So steht‘s um ein Freiluftderby in Klagenfurt

Das „Big Air“-Spektakel im Wörthersee-Stadion (4./5. Jänner), der Damen-Skisprung-Weltcup in Villach (ab 4. Jänner) – 2025 fängt für Sportfans schon mal grandios an. Im Sommer bringt Event-Guru Hannes Jagerhofer dann im Rahmen seiner Multisport-Serie Beachvolleyball und Co. wieder an den Wörthersee, steigt freilich der Ironman.