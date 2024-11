Italienische Polizei beschlagnahmt „Sinner“-Böller

Die Begrüßung des neuen Jahres mit dem neuen „Sinner“-Knaller wird in Italien wohl weniger heftig ausfallen als geplant. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nähe von Neapel 486 Böller beschlagnahmt, die nach dem Südtiroler Tennisstar Jannick Sinner benannt wurden. Die Böller sind rot, nach Sinners Haarfarbe. Sie seien illegal, weil sie ohne behördliche Genehmigung hergestellt wurden, teilte die Polizei am Samstag mit.