Die ersten Lifte in Kärnten haben geöffnet!

Ein Tief hat in der Nacht auf Freitag Kärnten in ein weißes Kleid getaucht. Sogar in Klagenfurt und Unterkärnten gab es neun Zentimeter der weißen Pracht. Auf den Bergen hat der Schneefall sogar dafür gesorgt, dass die ersten Lifte ihren Betrieb aufnehmen konnten.