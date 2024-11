Ex-Gladbach-Kicker läuft beim WAC auf Probe

Ex-Tottenham-Talent auf Probe

Bis zum Wochenende traben bei den Wölfen noch zwei Testpiloten mit: Linksfuß Keanan Bennetts (25), ein in London geborener Linksfuß, der den Nachwuchs bei Tottenham durchlief, sucht schon seit Sommer einen Klub. In der Saison 2020/21 ist er für Borussia Mönchengladbach fünfmal in der deutschen Bundesliga aufgelaufen. Danach folgten die Stationen Ipswich (damals in Englands 3. Liga) und Darmstadt (2. Liga/D). Mit Wehen Wiesbaden stieg er in der Vorsaison aus der 2. Liga Deutschlands ab. Ebenfalls seit Sommer vereinslos ist Edigno Tape (23). Der Flügelspieler (zuletzt bei Azam FC/Tansania) flog von der Elfenbeinküste via Wien ein.