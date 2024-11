Diskrete Hilfe: Kassabon mit Helpline-Nummer

Tagtäglich werden bundesweit Frauen Opfer von Gewalt. 2024 kamen bereits 27 Frauen in Österreich zu Tode. Gewalt im häuslichen Bereich ist nach wie vor allgegenwärtig. Zwischen 15. November und 10. Dezember finden deswegen die Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. In diesem Zeitraum gibt es verschiedene Aktionen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und Betroffene zu unterstützen.