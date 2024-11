Hammerer übernimmt Vorsitz im Kontrollausschuss

Der Vorsitz in einem der wichtigsten Landtagsausschüsse steht in der Regel der größten Oppositionspartei – und damit eigentlich den Grünen zu. Da diese in den beiden vergangenen Legislaturperioden jedoch in der Landesregierung saßen, argumentierte Einwallner, dass sich die ehemalige Regierungspartei im Nachhinein nicht selbst kontrollieren sollte.