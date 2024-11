Julia Grabher erteilt Kanadierin eine Lehrstunde

Gerade einmal 54 Minuten dauerte es, ehe Julia Grabhers Arbeitstag am Sandplatz beendet war. Gegen die 15-jährige Kanadierin Selin Vakalapudi (WTA-Nr. 1362), die dank einer Wildcard in das Hauptfeld des ITF-W50-Turniers in Florida gerutscht war, gab sich die Dornbirnerin nicht den Hauch einer Blöße und erteilte ihrer Gegnerin eine Lehrstunde.