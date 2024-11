St. Pölten verlor vor Rekordkulisse gegen Barca!

Österreichs Serienmeister präsentierte sich am Donnerstag in der Wiener Generali Arena aber besser als vergangene Woche in Katalonien und konnte dadurch die Niederlage inklusive Ehrentor in Grenzen halten. Die Niederösterreicherinnen sind nach vier Gruppe-D-Partien punktlos, die Spanierinnen (9) sind weiter Zweiter.