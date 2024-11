Betrunkene Mutter baute mit Kind im Auto Unfall

Die 35-jährige Mama aus St. Thomas am Blasenstein war auf der Klamer Straße in Münzbach unterwegs, als sie gegen 15.45 Uhr in einer leichten Rechtskurve gerade aus weiter fuhr. Am Beifahrersitz saß ihr fünfjähriger Sohn, als der Audi über die dort steil abschüssige Böschung stürzte, sich überschlug und am „Gegenhang“ im Graben am Dach liegen blieb.