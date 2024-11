Zustimmung oder Abgang? ÖFB-Showdown am Freitag

Gegenwind von Rangnick und dem Team

Der 59-Jährige trat seinen ehrenamtlichen Job am 8. Juli 2023 an, davor hatte Niederösterreichs Landeschef Johann Gartner nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich für einige Monate als Verbandschef fungiert. Unter Mitterdorfer wurde das ÖFB-Trainingszentrum in Wien-Aspern endgültig finalisiert, und die Männer-A-Auswahl schwang sich in seiner Regentschaft zu so manchen Höhen auf. Nun könnte die Nationalmannschaft und ihr Teamchef Ralf Rangnick gehörigen Anteil an einer möglichen Ablöse Mitterdorfers haben.