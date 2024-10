„Er will den Verband in die Neuzeit holen“

„Kampf gegen Windmühlen“

Was Österreichs Fußball oft lähmt, sogar blockiert. Das will ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer mit seiner Strukturreform ändern. Da geht es um mehr als „nur“ die zerstrittenen Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold. Er will einen CEO über zwei Geschäftsführer (Sport und Wirtschaft) etablieren, braucht dafür bei der heutigen Tagung im Präsidium eine 2/3-Mehrheit.