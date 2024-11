Smart-Watch und Babyphon für Menschen mit Demenz

Betreuerin in ist unschuldig

Warum das so ist, erklärt Karin Laschalt, Bereichsleiterin bei der MAS Alzheimerhilfe: „24-Stunden-Betreuer dürfen in der Nacht natürlich auch schlafen, haben auch ein Recht auf ein eigenes Zimmer. Sie müssen aber rufbereit sein.“ Grundsätzlich sei es nicht überraschend, wenn Menschen mit Demenz plötzlich ihr Verhalten ändern würden und beispielsweise in der Nacht zu „geistern“ beginnen, sagt Laschalt.