Jetzt greifen die Bregenzer auch Ried an

Druck beim Gegner

Aber der Start in diese Mission wird nicht einfach. Heute wartet Ried, Ligazweiter und selbst proklamierter Aufstiegskandidat, spät am Abend zur Prime Time (20.30). „Der späte Anpfiff ist mir egal, aber nicht, dass wir am gleichen Tag anreisen und sechs Stunden oder mehr im Bus sitzen“, sagt der SW-Trainer, „trotzdem hat Ried mehr Druck. Sie haben eine gute und spielstarke Mannschaft, aber auch sie haben in dieser Saison schon Fehler gemacht.“