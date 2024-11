Der Killer, der sich selbst kennenlernen will

„Das Erste, was ich aus meinem Leben weiß, ist, dass ich mich – ich glaube, ich war da ungefähr vier – an meinen Papa klammere und weine, weil ich nicht zu meiner Mama will“, sagt Thomas A. (Name geändert) jetzt, wenige Tage nach seinem Prozess im Wiener Landesgericht, auf die Frage der „Krone“ nach seiner frühesten Erinnerung.