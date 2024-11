Attacke auf Schumacher: Perez kritisiert Vater

„Ich weiß nicht, ob er in Checo verliebt war“

Antonio Pérez Garibay äußerte sich in einem Podcast zuletzt zur Dauerkritik an seinem Sohn, den Namen Ralf Schumacher erwähnte er aber nicht. „Es gibt einen Fahrer, der in der Formel 1 war und jetzt Journalist ist, der zuerst erklärte, dass Checo schon bei Red Bull raus war, und sich in den Wochen danach outet. Ich weiß nicht, ob er in Checo verliebt war“, sagte Pérez senior, dessen Sohn mit Spitznamen Checo heißt.