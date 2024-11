VSV verliert gegen Spitzenreiter, „Haie“ zittern

Innsbruck gibt Drei-Tore-Führung aus der Hand

Innsbruck gab in Asiago eine 5:2-Führung nach 55:21 Minuten noch aus der Hand. Mit drei Toren retteten sich die Italiener in die Overtime, in der die „Haie“ dann doch dank Corey Mackin 6:5 siegten. Der Tabellenzweite Bozen setzte sich gegen das formstarke Olimpija Ljubljana erst im Penaltyschießen mit 2:1 durch.