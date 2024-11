US-Botschaft in Kiew vorübergehend geschlossen

Zu einer weiteren Eskalation des Krieges könnte der erste Angriff der Ukraine mit ATACMS-Raketen auf Ziele in Russland führen. Wie berichtet, griff die ukrainische Armee ein russisches Waffenlager in der Region Brjansk mit weiterreichenden US-Raketen an. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Luftabwehr habe fünf von sechs Raketen vom Typ ATACMS abgeschossen, eine Rakete sei beschädigt worden. Der Kreml verurteilte das Vorgehen als Beweis dafür, dass der Westen den Konflikt eskalieren wolle. Zugleich vollzog Präsident Wladimir Putin die bereits seit Längerem geplante Änderung der Nukleardoktrin dahingehend, dass die Schwelle für einen Atomschlag herabgesenkt wurde.