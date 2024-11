Scholz: Werde als Kanzlerkandidat in Wahl ziehen

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass er mit der SPD in die vorgezogene Bundestagswahl ziehen will. „Ja, so ist es“, sagte Scholz am Dienstag auf die Frage, ob er der Kanzlerkandidat sein wird. „Die SPD und ich gehen in diese Wahl hinein, um sie zu gewinnen“, fügte er hinzu.