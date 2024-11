Land Tirol macht die Skigaudi jetzt komplett

Skitage für Schulklassen sind Erfolgsgeschichte

Sport-Landesrat und LHStv. Georg Dornauer betonte, „Skifahren und damit den Sport zu fördern heißt auch, die Gesundheit, Gemeinschaft und den Zusammenhalt in den Mittelpunkt zu stellen. Möglichst vielen jungen Menschen soll von Kindesbeinen an die Freude an der Bewegung und dem Sport nähergebracht werden.“