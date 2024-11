LIVE: Letzter Auftritt von Rafael Nadal?

Spanien gegen die Niederlande ist das erste Viertelfinale, am Mittwoch trifft das ohne Alexander Zverev antretende Deutschland auf Kanada. Die beiden Sieger treffen im Halbfinale aufeinander. Erst am Donnerstag gehen die Viertelfinali USA gegen Australien und Italien gegen Argentinien in Szene. Der Titelverteidiger bietet den frisch gekürten ATP-Finals-Sieger Jannik Sinner auf. Vor zwölf Monaten hatte der Südtiroler Italien zum ersten Davis-Cup-Triumph seit 47 Jahren geführt.