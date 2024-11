Kastelruther Spatzen bei Starnacht am Wörthersee

Das Geheimnis um das Überraschungs-Open-Air-Konzert kommenden Sommer in der Starnacht-Arena ist gelüftet: Die Kastelruther Spatzen setzen im Rahmen ihrer „Friedensadler-Tour“ am 28. Juni 2025 in der Ostbucht zur Landung an. „Schatten über’m Rosenhof“, „Eine weiße Rose“, „Atlantis der Berge“, „Tränen passen nicht zu dir“ – nur ein kleiner Auszug aus dem schier endlosen, vier Jahrzehnte umspannenden Hit-Repertoire der Südtiroler.